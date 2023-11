Szombatra tervezi a Mikulás, hogy ellátogat kabriójával Egerbe, de ha esni fog az eső, akkor vasárnap osztja szét az ajándékait, tudtuk meg Tietze Nándortól, az ötletgazdától.

– Egy szegedi kabriós ismerősömtől hallottam, hogy be szokott öltözni Mikulásnak, és szaloncukrot osztogat az autójából. Megtetszett az ötlet, s elhatároztam, hogy én is megcsinálom ezt Egerben. Három éve beöltöztem, jártuk az utcákat egy barátommal. Tavaly már voltak támogatóink, ismerősökön keresztül kaptunk szaloncukrot, én pedig plüssállatokat gyűjtöttem, s azokat is szétosztottuk – mesélt a kezdetekről portálunknak Tietze Nándor.

Ebben az évben még több támogatójuk van ismerősök révén, több ajándékra pedig több ember kell, így négyen lesznek az autóban. Két Mikulás, egy Mikulás anyó és egy elf manó lepi majd meg a járókelőket Egerben. Hogy teljes legyen a kép, a szaloncukor és a plüssök mellett virgács is lesz a csapatnál.

Ha nem esik az eső, akkor szombaton 11 órakor kelnek útra, ha pedig az időjárás aznap nem kedvez a kabriózásnak, akkor vasárnap pótolják be a programot. A városban szinte bárhol felbukkanhatnak, például a Dobó tér környékén és a Bazilikánál is.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)