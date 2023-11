Ami a múltat illeti, a településen már a korai középkorban is őröltek, 1310-ben például feljegyezték, hogy a Zagyván vízimalom működik, 1770-ben pedig Grassalkovich Antal sápi vízimalmát említik. 1797-ben a Zagyván „háromkerekű malom” őrölt, s ekkoriban a falunak volt egy szárazmalma is. 1872-bõl a sápi gőzmalomra hivatkoznak a feljegyzések. Az 1881-ben épült Resch-féle gőzmalom épülete ma is látható a Bem utcában. Selypen 1881-ben épült egy gőzmalom, ami Schossberger Rezső tulajdona volt. Itt az első világháborút követően egy nagyobb malom építését tervezték, amelyre az engedélyt meg is kapták, de a gőzmalom épülete csak 1921-re készült el, berendezéseit pedig 1922-ben szerelték fel.