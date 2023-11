Frissítés:

13.25

A vasúti közlekedésben is fennakadásokat okozott a havazás. Füzesabony állomáson váltóállítási gondok lassítják a vonatközlekedést. Emiatt a Füzesabony-Eger vonalon közlekedő Agria InterRégió és az Eger–Debrecen közötti InterRégió vonatok körülbelül 30 perces késéssel közlekednek.

12.42

Baleset történt Egerben a havazás miatt csütörtökön, a kora délutáni órákban. A Bercsényi utcában egy autó megcsúszott, és a kerítésnek ütközött.

12.30

Munkatársunk a helyszínen járt csütörtökön kora délután, és meg is örökítette a közlekedési helyzetet. Mint a videón és a fotókon is látható, a Mekcsey utcában csak araszolni lehetett délután 12 óra 30 perc környékén.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Korábban írtuk:

Csütörtökön 9 óra után kezdett havazni Egerben. Olvasónk tájékoztatása szerint a Mekcsey utca járhatatlan a hótól, autók törtek össze a délelőtt folyamán.

Mint fogalmazott: teljes a káosz. Olvasónk arról is beszámolt, hogy az első hókotró nem sokkal dél előtt érkezett meg. Egy másik olvasónk arról számolt be, hogy a Hajdúhegyen a Csokonai utcától feljebb nem közlekedik a helyi járat a hó miatt. A Sas útról is azt jelezték az olvasóink, hogy több ráfutásos baleset történt, csúszik az út.