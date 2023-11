A reggelire elfogyasztott vajas-mézes kenyér után mézkóstolás is várt az óvodásokra. Közben méhészek tartottak bemutatót a kicsiknek a méhészet eszközeiről, a méhek életéről, és a témában filmvetítés is volt. Az oktatással is foglalkozó Pecze Gábor karácsondi mesterméhész repce-, akác- és vegyes virágmézet, valamint virágport hozott a gyerekeknek kóstolóba. Emellett gyömbérrel és ánizzsal ízesített méz is szerepelt az országos mézverseny első helyével is büszkélkedő karácsondi szakember kínálatában. Bakó Zsolt, a Mátraaljai Méhészek Egyesületének elnöke Rózsaszentmártonban méhészkedik.