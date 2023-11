Váczy Kálmán Zoltán, az egyetem rektor helyettese szerint régebbi időkre nyúlik vissza a gyógynövényekkel kapcsolatos kutatás az egyetemen, amelyeknek az eredményét is igyekeznek becsatornázni a szőlővel kapcsolatos kutatásokba, például mentából származó polifenol összetevők hatásait vizsgálják és próbálnak kialakítani egy olyan kondicionáló szert, amelyik tényleg hatásos a különböző kórokozókkal szemben.

– Az eddigi kísérleteink meglehetősen ígéretesek és reméljük, hogy hamarosan kész termékként tudunk megjelenni egy ilyen készítménnyel és tudjuk segíteni a szőlőtermelőket a kórokozókkal szembeni védekezésben. A gyógynövény készítményekkel és kifejezetten a lómentával kapcsolatban már 2015-től kezdve folyamatosak a vizsgálatok, és jól ismerjük azokat a vegyületeket, amelyekre kíváncsiak vagyunk és komoly botanikai háttér is kapcsolódik ehhez a kutatáshoz. Kiválasztottunk olyan növény egyedeket, amelyek nagy mennyiségben termelik a fontos molekulákat, majd a recept is összeállt és most már kellő mennyiségben lehet előállítani a hatékony biomolekulát. Megismertük a kórokozókkal szembeni és a növényre gyakorolt pozitív hatását. Szabadföldi kísérletekben kell folytatni a tesztelést, mielőtt általános használatba kerülnek – nyilatkozta a rektor-helyettes.

Június elején sok csapadék hullott országszerte, amelyet követett a párás idő. Ez jelentős fertőzéseket hozott magával. Az eső miatt szinte nem is lehetett védekezni a kártevőkkel szemben, sőt sok táblát sem lehetett megközelíteni. Megjelent a peronoszpóra, amely a levelek mellett a fürt feletti részt is megtámadta, és a fürt rész ezáltal elhalt. Először a peronoszpóra fertőzött, utána a lisztharmat, amely ellen szintén kellett permetezni. Akadtak olyan termőterületek, amelyeket nem volt érdemes permetezni, mert a peronoszpóra elvitte a termést. Tavaly az aszály miatt volt kevés a termés, de idén ahhoz képest is kevesebb szőlő termett jó néhány borvidékünkön.