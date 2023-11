Az egész napos eső sem szegte kedvét az egerszalóki Márton nap résztvevőinek, ugyanis ahogy a csapadék, ők is kitartottak késő délutánig. A Sáfránykertben helyi és környékbeli finomságokat árultak, s természetesen nem hiányoztak a tányérokról a Márton napkor szokásos libás fogások sem. Bár az idő nem volt kegyes a látogatókhoz, a sok program, s a finom ételek mosolyt csaltak az arcokra.

Lehetőség nyílt kézműveskedésre. Márton napi lámpásokat és gyertyát is készíthettek a kreatív technikák kedvelői, és hagyományőrző produkciók is színesítették a napot. Gyüre Marianna szervező portálunknak elmondta, nem csak házi süteményekkel, hanem helyben sütött friss kenyérrel is készültek a Márton napra, s ahogy azt illik, libazsírral, lilahagymával kínálták. Ludaskása is készült, s ahogy az ételekből, a jókedvből sem volt hiány szombaton Egerszalókon.

A gyerekek örömére a Babszem Jankó Meseszínház is ellátogatott a Sáfránykertbe, és a Tekergő zenekarnak köszönhetően táncházban is mulathattak a résztvevők.