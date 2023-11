Megtudtuk, hogy a korai fajtáknak nem használt az augusztusi hőség, de a kései érésűeknek igen jó a minősége. Minden év tartogat természetesen kihívásokat. Verpelétet például többször is elverte a jég, máshol pedig a perenoszpóra támadása is okozott veszteségeket. A 2023-as esztendőben a savkiégés is késleltetett volt egy kicsit. Ennek is következményeként hosszan érlelhető jól eltartható borokra lehet számítani idén. Márton-napon megjelentek már és kóstolhatók voltak az új borok. A hegyközségi tanácselnök szerint ezek a nedűk jó benyomást keltettek.