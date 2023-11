A versenyen a helyi Teleki Blanka Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola csapata mellett Egerből négy tanintézmény, illetve a felsőtárkányi, a noszvaji, a kömlői, a szihalmi általános iskolások, valamint Heves városból a körzeti általános iskola csapata vett részt az eseményen.

A rendezvény vendégeként – Nagy Csaba, Füzesabony polgármesterének kalauzolásával – mások mellett megjelent és köszöntőt mondott a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, Simicskó István, illetve a térség országgyűlési képviselője. Dr. Pajtók Gábor egyebek között szólt arról, hogy szükséges a honvédség népszerűsítése ebben a formában is, hiszen olyan korban élünk, amit ezelőtt 10-20 évvel sem tudtunk elképzelni.

– Fontosnak tartom, hogy a magyar hadsereget a legkorszerűbb eszközökkel lássuk el, s ezek az eszközök népszerűek is a fiatalok körében – fogalmazott.

A honatya portálunknak is elmondta, hogy a bátorságról tudnivaló, hogy egy ősi erény, már az ókorban is megfogalmazták, olyan emberi tulajdonság, amit az egyház, a katolikus vallás is a magáévá tett, mégpedig egy sarkalatos – lelki erősséghez társuló – erényként megjelölve. Felvértezi az embert arra, hogy az őt fenyegető rossz ellen ellent tudjon állni.

– Bátorság nélkül valószínűleg nem élhetnénk ma Magyarországon, hiszen olyan nemzeti hőseink vannak, akik az életüket áldozták a hazájukért. Gondoljunk csak Dobó Istvánra, Zrínyi Miklósra, Bem tábornokra, Hadik Andrásra, de gondolhatunk Dugonics Tituszra is. Ők a bátorságot magukban hordozták. Mindenki magában hordozza a bátorságot, de hogy ez tettekre is sarkallja, ahhoz például ez a mostani vetélkedő jó hátteret ad. A fiatalok kipróbálhatják magukat mindazokban a gyakorlatokban, amit a katonáink egyébként nap, mint nap gyakorolnak. Azért, hogy megvédhessék az országukat, a családjukat, megvédhessenek minket – fejtette ki Pajtók Gábor.