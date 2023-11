Hozzátette, minden évben hagyomány, hogy készül egri adventi bögre, s ezt mindig jótékony célra árusítják. Az idei bögre a gyermekjóléti szolgálat felvetése nyomán a hátrányos helyzetű bölcsődések nyári táboroztatását fogja szolgálni.

Eged István Renátó, a Városgondozás Eger Zrt. ügyvezetője elmondta, mielőtt a karácsonyfa szerdán a Dobó térre érkezett volna megvizsgáltatták, hogy egészséges és biztonságos-e.

– Jövőhét végéig feldíszítjük a karácsonyfát, s folyamatban van a díszkivilágítás felszerelése is. A ősszel felújíttattuk, az adventi vásárhoz faházak is megérkeztek a helyszínre már – részletezte.

Soltészné Tarnay Éva, a Szépasszony-völgyi Vendégvárók Egyesületének elnöke elmondta, hogy ez az időszak jó lehetőség, hogy a borászok találkozzanak a fogyasztókkal.

– Hosszú idő után először idén lesz pincetúra a völgyben, december 9-én. Ez egy izgalmas program azoknak, akik érdeklődnek a borok vagy a borkészítés és a hagyományok iránt. Kézműves foglalkozással is várjuk a családokat, a völgybe – húzta alá.

Különleges bögrék is készültek az alkalomra

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Berényi Tamás a rendezvényt szervező Agria Film Kft. ügyvezetője elmondta, hogy idén új életnagyságú betlehemet állítanak föl a karácsonyfa mellett, kiemelte, hogy több mint 10 millió forintot eszközbeszerzésre fordítottak, így újdonságok is lesznek idén, például új fényinstallációk is érkeznek.

– Azért kellett a fát behozni már most, mert annyira beépül a tér, hogy erre csak most volt lehetőség . Az újdonságok mellett a hagyományos programok sem tűntek el, a gyerekeknek idén is jégpalotává változik a városháza rendezvényterme minden hétvégén, fellép Malek Andi, Bonbon, Zséda, Farkasházy Réka december 6-án pedig a Mikulás várja a téren a gyerekeket 350 mikuláscsomaggal. Idén is a fénygömb lesz a tér központja, de fedett közösségi térrel is készülünk most, hogy rossz idő esetén is maradhasson a közönség. Érkezik egy orgona, s utoljára majd a barokk körhinta is elfoglalja a helyét a Dobó téren – részletezte. Hozzátette, az adventi programsorozat után sem áll meg az élet: a HÜTTE - Egri Forraltbor Napokkal folytatódik a rendezvény.