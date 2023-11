Rudolf Mihály a szekkókról, freskókról elárulta gyönyörűen sikerült a restaurálásuk, a zsűri meg is nézte és véleményezte azokat. Ugyanígy jártak el a három hatalmas képpel, amelyek közül Szent János evangélista oltárképe már föl is került a főhelyre. Készen van a Szent Mihály oltárkép, illetve Keresztelő Szent János festménye, utóbbit burkolás előtt helyezik el a falon. Ugyanaz a vállalkozó emeli be, mint a keresztre feszítést ábrázoló festményt is, ez azért nagy dolog, mert olyan technikát alkalmaz, mint kevesen. Csörlőkkel húzzák majd föl a festményt, hogy ne, vagy csak minimálisan sérüljön az aranyozás. Ha keletkeznek apró sérülések, állványozást követően restaurátor javítja majd ki azokat.