Az eltelt évek alatt a kórház osztályai, szervezeti egységei több alkalommal kaptak támogatást a betegellátás feltételeinek javítására, a gyógyításban használt műszerek, berendezések megvásárlására, valamint a működés javítására több tíz millió forint értékben, foglalják össze az alapítvány honlapján, azaz a Markhot Ferenc Oktatókórház aloldalán. Többek között csontsebészeti fúrómotort, bronchofiberoszkópot, kéziműszereket, kardiológiai vizsgálófejet, kiegészítő műszer tartozékokat kaptak a gyógyító helyek. A hematológiai betegek kórtermeibe speciális levegőszűrőt vettek. Az alapítvány támogatta a kórházi szakmai rendezvényeit, tudományos üléseket, valamint hozzájárult többek között az újszülött részlegen a Perinatális Intenzív Centrum fejlesztésére irányuló Európai Uniós pályázat kórházi önrészének biztosításához is. A koronavírus pandémia rendkívüli járványügyi kiadásait támogató vészhelyzeti adományokat is köszönettel fogadtá k, melyből számos, a COVID-19 betegellátásban használatos eszköz, többek között vérgázanalizátor beszerzését biztosították. Ebből a pénzből került klímaberendezés is a rendelőintézetbe.

– A gyógyító osztályokról érkező kérések támogatása mellett különböző adminisztratív, vagy éppen a dolgozók jobb közérzetét biztosító célokra költjük az adományokat – világított rá Rázsi Botond. – A más országokban megszerzett orvosi diplomák honosítását éppen úgy támogatjuk, mint a szakmai továbbképzéseken való részvételt, vagy éppen csapatépítő programokat. Az alapítvány rendelkezik egy szolgálati lakással is, amit a városba költöző orvosok kaphatnak meg használatra. Ezzel is segítjük az ide érkező orvosokat, hogy megvethessék a lábukat Egerben. A megcimkézett pénzeket minden esetben arra a célra költi az alapítvány, amire kaptuk. A legtöbbet, talán érthető módon, a gyermekosztály javára ajánlanak fel, de más osztályok, a belgyógyászat, vagy éppen a kardiológia is kap évről-évre megcimkézett adományokat.