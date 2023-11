Bejegyzésében azt írta:

- Azért nem mindennapi, hogy október utolsó napján hajnalban, 13 fok van pluszban, és hazaérve még mindig ugyanannyit mutat a hőmérő! Le is izzadtam rendesen a gyaloglás alatt. Valószínű a vadak is szívesebben "kóbászolnak" ebben a kellemes időben, mert volt szerencsém látni egy borzot, egy rókát, de a két szavastehén is nyugodtan legelészte a kerítésről kilógó borostyánt, négy borjával egyetemben. Tiszta vadaspark. Máshol fizetni kellene érte.