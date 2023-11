Halmai Istvánra emlékezve legjobb ide citálni a temetésén Jónás Zoltán által elmondott egykori jegyzetemet:

Meghalt Halmai István

„... Mester,/ arról volt szó, hogy örökké élünk!” – olvasom az Életjel című irodalmi antológia 1987-es kiadásának 11. oldalán a sorokat. Ladányi Mihályhoz, az akkor elhunyt költőhöz írta a verset egy másik költő, Bányász István, aki a tegnapi napon maga is szakítani kényszerült a „kialkudott” örökléttel.

István meghalt!

Húsz éve tartó barátságunk idején mindig Pistinek szólítottam tanár, majd újságíró kollégámat, de ezekben a percekben egyszerűen már nem tudom így kimondani. Egyáltalán, lehetetlennek tűnik bármit is kimondanom...

Itt, Egerben, a megyében, a Gép- és Műszeripari Szakközépiskolától a vármúzeumig, a tanárképző főiskolától a Heves Megyei Napig, a levéltártól az egri rádión, a könyvtáron keresztül a városi televízióig, ahol csak munkája okán megfordult, mindenhol Halmai Pistinek (szólítják) szólították. Kegyetlen alakzata a nyelvnek a múlt idő. Tolvaj jellegű, ha kell, mindent elvevő. Keddi zsákmányának lajstromában olyan mondatok találhatók, mint „Mit iszol, Pisti?”, „Egy csapatban sakkozunk a városi bajnokságban”, „Kellene egy jót horgászni a Tiszán!”, és „Holnap találkozunk!”.

Kedden reggelre a szívátültetési várólista is megfogyatkozott egy névvel, Halma István nevével. A cserére szoruló, biológiailag beteg szerv nem bírta tovább. Üresebb lett egy Rákóczi úti lakás, könnyekig bánatos egy asszony és egy gyönyörű általános iskolás lány.

István!

Tudom, nem rajtad múlott. De ha mi, akik barátaid voltunk, e szempontból már nem is számítottunk, legalább értük maradhattál volna!

Te írtad valahol: „Az ember mindennap elindul/ egy éppen aktuális végtelenbe...”. Mondd! Ezt a keddi utadat jól választottad meg?