A Belügyminisztérium Vízügyi Főigazgatóság honlapján feltüntetett adatokból kiderül, az ott felsorolt folyók közül hazánkban csak a Tarnán van készültség a vízmennyiség miatt. A csütörtök délelőtti adatok szerint Tarnaméránál 319, Tarnaörsnél 304, Verpelétnél pedig 108 centiméter a vízállás. Mindhárom településen első fokú készültséget adtak ki a Tarnára.

Videónkon a Tarna feldebrői része látszik. Korábban, május közepén készült felvételek idején a patak melletti árok is megtelt vízzel, most az a rész még száraz. A következő napok időjárás-előrejelzése szerint azonban további csapadékra lehet számítani a térségben, így a vízszint is tovább emelkedhet.