Sirokban nagymértékű csőtörés keseríti szombat délultán a lakótelepiek életét. A 25/A mögött ingatlanból azonnal jelezték a meghibásodást, azonban a gép csak délután 3 körül érkezett, hogy feltárja a hibát. Tuza Gábor, Sirok polgármestere jelezte közösségi oldalán, hogy a remények szerint szombat este hat-hét óra körül már lesz víz, mindenütt. Szakaszolással több helyen már délután vissza tudták adni a szolgáltatást, de sajnos a lakótelepen és a kislakásoknál nem. Arra kéri a lakosságot, hogy amikor észlelik a hibát, azonnal hívják a szolgáltatót! A telefonszám: 06/ 80 224 242.

Őt is sokan hívták a nap folyamán, de ő is csak továbbítani tudja az üzenetet. Tudomása szerint szombat délelőtt Pétervásárán hasonlóan nagy mértékű, s két kisebb csőtörés is volt. Kéri a türelmet és a megértést, mivel a gépi és az emberi erőforrás is véges.