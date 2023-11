Heol.hu podcast 1 órája

Dr. Lőkös Istvánnal a szláv "vonalról" beszélgettünk

November 10-én tölti be a 90. életévét az Egerben élő dr. Lőkös István professzor, szlavista, nyugalmazott egyetemi tanár. Oktatási, tudományos és könyvírói tekintetben is rendkívül gazdag életút az övé. Egyebek között része ennek a tudósi életútnak a horvát, szlovén, szerb irodalmak, a délszláv és a magyar irodalom kapcsolatait szorosabbra fűző állhatatos tevékenysége, amivel tavaly a Cs. Szabó László-díjat is kiérdemelte.

Sike Sándor Sike Sándor

Dr. Lőkös István professzor, szlavista, nyugalmazott egyetemi tanár Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Számos kitüntetése között a Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje (2003) és a Horvát Hajnalcsillag Érdemrend (2018) lehet a legrangosabb. A tanár úr a horvát nyelvű irodalom értő kutatójaként, műfordítójaként 2000 óta a Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia levelező tagja. Az irodalomtörténész professzorral ezúttal tudósi tevékenységének "horvát vonaláról" beszélgettünk.

Ezt a horvát vonulatot egyébként – a szlavisztika területén tett kisebb előélettel persze – 1996-tól figyelhetjük meg Lőkös István munkásságában. Ekkor jelent meg ugyanis A horvát irodalom története című kötete, majd rá egy esztendővel a Déli szláv–magyar szellemi kapcsolatok (Miskolc, 1997), illetve Zrínyi eposzának horvát epikai előzményei (Debrecen, 1997) című munkái. Nem véletlenül láthattuk bekeretezve – büszkén mutatta is – a professzor úr dolgozószobájának falán a háromszor (1997, 2008, 2011-ben) is elnyert, a horvátoknál kiemelkedő jelentőségű Davidas-díjat. De kapott ennél magasabb rangú kitüntetést is déli szomszédainktól, a legmagasabbat, amit külföldi állampolgárnak adhatnak, a Horvát Hajnalcsillag Érdemrendet 2018-ban. Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!



Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!