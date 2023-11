- Alig néhány hónap alatt beváltotta a hozzáfűzött reményeket az a modern ipari drón, mellyel kollégáim és a Gyöngyösi Médiaközpont munkatársai dolgoznak több, mint három hónapja – írja Ferenczy Dániel igazgató, a Gyöngyös Városrendészet Facebook oldalán közzé tette közleményben.

A gyöngyösi városrendészet 2020-as átalakulása óta, hazánk egyik legkorszerűbb rendészetévé nőtte ki magát, számos eredményt tudva maga mögött. Annak ellenére, hogy a bűnüldözés elsősorban a rendőrség feladata, a bűnmegelőzésben - velük nagyon jól együttműködve - a polgárőrség is segíti a munkát a város közigazgatási területén. Az emberi erőnek megvannak a maga korlátai, azonban ezeket sikerült rendkívül nagymértékben kitolniuk augusztus 10-én, amikor Gyöngyös szolgálatába állították a felszerelt, modern drónt. Az új eszköz nem csak a felderítésben jelent hatalmas segítséget, de az utánkövetésben, a tettenérésben, sőt a tapasztalatok szerint a megelőzésben is, olvasható a honlapon.

Az elmúlt időszakban a levegőből sikerült kiszúrniuk a Duranda területén egy guberálót és háromszor észleltek tüzet a Harmadosztályon. A gyors intézkedésnek köszönhetően nem történt nagyobb baj. Ezek mellett olyan illegális szemétlerakatokat sikerült felderíteniük, melyek eldugott helyeken vannak, a földről sem a mezőőrök, sem a városrendészek nem tudják észlelni. A reptetéseknek és a felderítéseknek köszönhetően ezeken a területeken jelentősen csökkent a szemétlerakások száma, sőt sok esetben teljesen meg is szűntek. Ezeket a hatóságok sikerként élik meg, hiszen ezáltal adófizetői forintokat tud spórolni a város. Ez fontos, hiszen az önkormányzat minden évben több millió forintot költ az illegális hulladék felszámolására bel- és külterületen egyaránt.

Mint Ferenczy Dániel igazgató írja, ez csak a kezdet, azt szeretnék elérni, hogy azok, akik nem tisztességes szándékkal érkeznek Gyöngyösre vagy nem képesek a társadalmi szabályok szerint élni, ne legyenek nyugodtan. A jövőt tekintve is nagy terveik vannak. Elkezdték az egyeztetéseket a rendőrséggel, akik partnerek abban, hogy közös erővel vessék be a drónt a jövőben, ezzel is csökkentve a bűnelkövetések számát. A külterületek mellett már belterületi szakaszokon is intenzívebb jelenlétre kell számítani.

A drón bevetése természetesen, ahogy eddig is, a jövőben is a legmagasabb adatvédelmi szabályoknak megfelelően történik, így csupán annak van félnivalója, aki a szabályokat képtelen betartani, zárja a közleményt Ferenczy Dániel.