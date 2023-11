Közösségszervezés szakos egyetemi hallgatókat fogadhat immár szakmai gyakorlati idejük teljesítésére az abasári Saári Közösségi Ház és Könyvtár, adta hírül a kulturális intézmény. Közlésük szerint nemrég az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 6 másodéves hallgatójának mutathatták be intézményüket, településüket és szakmájukat. A közösségi ház köszönetet mond nekik, hogy ellátogattak hozzájuk, és bíznak abban, hogy inspirálták őket. Arról is tájékoztattak, hogy szeretettel várják az érdeklődő hallgatók jelentkezését Abasáron, ahol a jövő közművelődési szakemberei gyakorlati tudásukat is bővíthetik.