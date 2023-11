Dr. Juhász Tibor, az EKKE tudományos rektorhelyettese megjegyezte, minden együttműködési megállapodás fontos számukra, de külön öröm, amikor egy másik egyetemmel tehetik meg. Mint mondta, a szerdán aláírt együttműködés leginkább a Neveléstudományi Doktori Iskolára terjed ki.

Dr. Rajcsányi-Molnár Mónika, a Dunaújvárosi Egyetem általános rektorhelyettesének szavaiból kiderült, azt vallják, egy intézmény ereje a partnerségeiben is rejlik, ezért is fontos számukra az egri egyetemmel való együttműködés.

– A Dunaújvárosi Egyetemen az alap- és mesterképzéseken van a hangsúly, egyelőre nincs tervben, hogy a doktori képzések irányába nyissunk, ezért évek óta keressük azokat a partnereket, akikkel együtt tudunk működni ezeken a területeken. Kiváló lehetőség a mesterszakos hallgatóinknak, hogy a partneregyetemeken tudják folytatni a doktori tanulmányaikat – részletezte az általános rektorhelyettes.

A megállapodás szakmai tartalmát dr. Balázs László, a Dunaújvárosi Egyetem oktatási rektorhelyettese ismertette. Egyebek között arra is kitért, hogy bár formailag szerdán írják alá, de az együttműködés már elindult. Közös kutatócsoport alapításában gondolkodnak, s kölcsönös együttműködést vállaltak már eddig is és ezután is az intézmények életében.

– A Dunaújvárosi Egyetem kollégáinak is jó lehetőséget jelent a megállapodás az egri intézménnyel. A neveléstudományi területen szorosabbá tud válni így az együttműködés egy olyan doktori iskolával, mely nyitott az általunk kutatott témákra, s lehetőséget kínál további ambíciók megvalósítására, mint például a habilitációra is – hangsúlyozta dr. Balázs László.

Dr. Szűts Zoltán, az EKKE Pedagógiai Kar dékánja elmondta, mind a hallgatókat, mind az oktatókat várják a Dunaújvárosból, s úgy gondolja, a jövőben még tovább erősödik majd az intézmények közötti együttműködés.