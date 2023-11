A Kanyarfotó Facebook-oldal tett közzé egy megdöbbentő videót, amelyen egy őrülten száguldozó autós életveszélyes manővere látható.

"Hiába írjuk le százszor, hogy közlekedjetek szabályosan, hiába mutatunk meg szabálytalan közlekedőket a kanyarokból tanulságképp és büntetésképp, még mindig van olyan aki azt hiszi, hogy előttünk kell parádézni. Nem értjük mire gondolt a sofőr!" - olvasható a közösségi oldal bejegyzésében.

Mint a bejegyzésben fogalmaznak, ebben a kanyarban ilyen manővert beadni elképesztően veszélyes. Mint fogalmaznak, a kanyarív közepén a vízátfolyás teljesen kiszámíthatatlanná tette a tapadást aznap. Tele volt az út vasárnap motorosokkal és autósokkal, csupán a szerencsén múlt, hogy éppen nem jött a másik irányból senki.

"Vajon hol lehet a probléma? Hogyan kapnak ilyen felelőtlen döntésekre képes emberek jogosítványt? Miért nem tartja őket vissza az, hogy megsérülhetnek, össze törhet az autójuk/motorjuk, vagy ami a legfélelmetesebb: másnak is okozhatnak komoly sérülést. Egy ilyen módon elkövetett szabálytalan manőver, ha más sérüléséhez vezet, akkor könnyen érhet elzárásos büntetést is - tehát semmilyen szinten sem babra megy a játék. Hol vannak a srác barátai, akik normalitásra szólítanák fel?" - teszik fel a kérdéseket az oldalon, kiemelve azt is, hogy a felelőtlen sofőr visszafele is rátett egy lapáttal, ugyanis megismételte az éltveszélyes manővert.