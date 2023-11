Az ünnepségen részt vett többek között dr. Juhász Attila Simon, a Heves Vármegyei Közgyűlés elnöke és dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő is.

Dr. Pajtók Gábor méltatta Markhot Ferenc munkásságát, kiemelte kivételes szellemi képességét, valamint a gyógyvizekről írt tanulmányára is felhívta a jelenlévők figyelmét. Markhot Ferenc ugyanis tanulmányozta Heves vármegye gyógyvizeinek minőségét, valamint elsőként vizsgálta, elemezte kémiailag a vizek minőségét, s ő volt az első, aki kimutatta a timsót a parádi vízben.

– Mindannyiunk számára példamutató lehet Markhot Ferenc, aki az életében bekövetkezett törés után – amikor megfosztották minden tisztségétől – is felállt 72 évesen, s egyebek mellett mindent megtett a Magyar Orvos Képzésért – hangsúlyozta Dr. Pajtók Gábor.

A résztvevőket dr. Vácity József, a Markhot Ferenc kórház főigazgatója is köszöntötte. Szavaiból kiderült, fontosnak tartja az ünnepeket, hiszen azok bekeretezik mindenki életét, emellett pedig töltekezhetünk belőlük. – Ilyen töltekezés a kórházunk számára a Markhot Emlékülés is. Ezen alkalmakkor azt is ünnepeljük, hogy közösségként tudunk működni, tudjuk egymást bátorítani és segíteni – mondta dr. Vácity József.

A csütörtöki emlékülésen az Eventus Kórus műsora után elismeréseket adtak át.

A kórházi ünnepségen a Markhot Emlékérmet a prof. dr. Szekanecz Zoltánnak adták át, ő Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Reumatológiai Tanszék vezetője. A professzor az eseményen Reumatológiai betegellátás, oktatás és kutatás a régióban címmel tartott előadást.

A Markhot Díszoklevelet dr. Horváth Tibor főorvosnak adományozta az intézmény tudományos bizottsága és vezetése.

A kórház főigazgatója elismerésben részesítette kiváló szakmai munkájáért Kada Róbertnét, a mezőkövesdi krónikus belgyógyászati osztály főnővérét és Vasas Zoltánnét, a szülészeti-nőgyógyászati osztály szonográfusi szakasszisztensét.

Az emlékülésen ismertették az idei Markhot Pályázat eredményeit is.

Szakdolgozói kategóriában első díjat kapott Kiss Tamás a radiológiai osztályról, második lett Szerencsiné Soós Andrea, a rendelőintézet diabétesz gondozójából, a harmadik díjat pedig Rajnai Krisztina kapta a központi aneszteziológiai és intenzív betegellátó osztályról.

Orvosi kategóriában első lett dr. Szaniszló Dóra a Belgyógyászati Infektológiai Centrum infektológiai szakrendelésének orvosa. A második díjat dr. Janohin Jurij kapta a sebészeti és érsebészeti osztályról, és harmadik lett Sáfrány Judit klinikai szakpszichológus a pszichiátriai gondozó munkatársa.