Szombaton kezdődik az Ételt az Életért Alapítvány, a Krisna-hívők szegény élelmezési missziós programjának ünnepi akciósorozata, a Karácsonyi Szeretetlakoma, amelynek keretében a főváros mellett Egerben, Debrecenben, Békéscsabán és Szegeden, valamint Somogy megyében is szervezek ételosztást.

A teljes programsorozat alatt több mint 6000 tál ünnepi menüt és több tíz tonna tartós élelmiszert osztanak majd ki – közölte az alapítvány az MTI-vel.

A közleményben kiemelik, Magyarországon naponta 3000 adag ételt osztanak ki a Krisna-hívők, akik az advent időszakában mintegy 6000 adag meleg ebédet, főzési alapanyagokat, valamint ünnepi finomságokat is tartalmazó tartós élelmiszercsomagot is átadnak a rászorulóknak. Az Ételt az Életért program világszerte csaknem 9 milliárd tál meleg ételt osztott már ki eddig a rászorulóknak, Magyarország ebből évente nagyjából félmilliót. Az Alapítvány mindemellett népkonyhai étkeztetéseket szervez kerületi és vidéki ételosztó pontok üzemeltetésével, meleg ebédet biztosít a főváros legjelentősebb hajléktalanellátó intézményeinek, de segítették már orvosok és kutatók munkáját is a koronavírus-járvány alatt, osztottak ételt nyári táborokban, vagy természeti katasztrófák túlélőinek, legutóbb például a törökországi földrengések után.

Az adventi ételosztó akciósorozat csúcspontja idén is a Népligetben lesz december 24. és 26. között, de november 25-től januárig számos vidéki helyszínen is segítenek a program munkatársai. Ahhoz, hogy a csomagokba a megnövekedett élelmiszerárak ellenére sokféle egészséges élelmiszer kerülhessen, az adományozók segítségét is kérik: 5000 forintból egy négy fős család ünnepi ebédjét, 8000 forintból pedig élelmiszercsomagjukat lehet támogatni. Emellett várják az önkéntesek segítségét a fővárosi és a vidéki adományosztó pontokon is.



