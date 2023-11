Évezredes időutazásra várják az érdeklődőket Poroszlón.

A Kiskörei Vízlépcső és a Tisza-tó 50. születésnapjára egyedülállóan gazdag kiállítással készült Kisköre városa és a KOTIVIZIG Kiskörei Szakaszmérnöksége, amely májustól-augusztusig a Ring-a-tó Szolgáltató és Rendezvényházban volt megtekinthető. Most a kiállítás az eredeti tervek szerint útra indult a Tisza-tó körüli településeken, megismertetve a régió lakosságát a múltjuk értékeivel. A programsorozat első állomásán Abádszalókon, majd most Poroszlón nyílik meg az egyedülálló „Tisza-tó 50 utazó kiállítás, számoltak be róla a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrum honlapján.

A kiállítás november 16-tól december 3-ig lesz megtekinthető az ökocentrum rendezvénytermében.