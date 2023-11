A foglalkozássorozat a Nemzeti Művelődési Intézet és az önkormányzat támogatásával kezdődött el a napokban. Az alapanyagok és a szükséges eszközök rendelkezésre állnak, így minden biztosított a kreatív tevékenységhez.

Korábban nagy sikert aratott a mézeskalács-készítéssel foglalkozó kurzus. Tavaly sokan kapcsolódtak be a közös munkába, amelynek során nemcsak különleges formájú mézes sütemények készültek, hanem az alkotó tevékenység közben egy remek közösség is verbuválódott. Az elmúlt évben a kalácsok díszítették a falu közös karácsonyfáját, s végül egy látványos kiállítást is szerveztek a legszebb alkotásokból.