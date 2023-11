Bakos Mónika, aki harmadikos osztálytanító és francia tanár az Egri Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, nagyon örül, hogy megkapták a mérleget.

– A harmadikosok életében nagyon fontos szerepe lesz ennek az eszköznek. Az iskolánkban a tanagyagot a gyermekekhez szabjuk, nem pedig fordítva. A harmadik osztályban az egyik központi rész, hogy a világ közepében állhat az ember a tevékenységei által. S a tevékenységeinek az egyik szelete például, hogy annak idején kitalálták a mértékegységeket. A harmadikosok ezeket és ezek átváltását tanulják meg a felfedezés, az élmények és a kézi megtapasztalás útján. Ebben lesz nagy segítségünkre ez a fél évszázados mérleg – mondta el portálunknak a tanító.

A diákok már év elején elkezdtek a mértékegységekkel ismerkedni, mindenkit megmértek, hogy milyen magas, s azt bejelölték a falon. Így a mérőszalaggal saját maguk is megtapasztalhatták, hogyan követik egymást a számok, s hogy egyenlő távolságra vannak.

– A következő matek-epochánkban a súly mérésével foglalkozunk. A most kapott mérlegünkkel mindent megmérünk majd, ami a közvetlen környezetünkben van, például a táskáinkat és a könyveinket. Eddig digitális mérleget használtunk, most pedig ahelyett, hogy csak egy számot látnának a kijelzőn, maguk tehetik fel a súlyokat. Ezek után az átváltásokat is megtanulják a gyerekek, akik már hetek óta nagy izgalommal várták a demjéni eszközt – jegyezte meg Bakos Mónika.

Az egyik waldorfos szülő működött közre abban, hogy a mérleg eljusson az egri iskolába. A demjéni ajándékozó egészségi állapota miatt ugyanis nem tudott részt venni az eseményen. Így a reggeli körön Bereczné Dobos Judit pedagógus adta át a gyerekeknek Gémes Ferencné Margitka néni üzenetét, miszerint nagy szeretettel küldi nekik, és reméli, hogy örömmel használják majd az órákon a mérleget.

– Személyes kötődésem is van ehhez az eszközhöz. A főiskolás éveim megkezdése előtt kilenc hónapig dolgoztam boltos kisasszonyként Margitka néninél, és én is mértem ezen a mérlegen felvágottakat például – mesélte el a Heolnak Bereczné Dobos Judit. Az egyik gyermeke épp harmadikos, így ő is használja majd azt a mérleget, amivel az édesanyja dolgozott.

A Demjénben élő Gémes Ferencné Margitka nénitől megtudtuk, nagyon szeretett a kereskedelemben dolgozni, és hosszú éveken át használta a pénteken ajándékba adott mérleget.

– Volt, amikor a boltban a gyerekek elkezdek játszani vele, súlyokat pakolgattak rá, s ennek nagyon örültem. Szeretem a kicsiket, mindig megengedtem nekik, hogy próbálgassák, és bízom benne, hogy az egri iskolában hasznát veszik majd – fűzte hozzá Gémes Ferencné.

Mint minden napot az egri Waldorfban, a pénteket is reggeli körrel kezdték, együtt énekeltek, ezúttal a mérleg körül.