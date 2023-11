Egerben is felkészült a télre a Városgondozás Kft. Az ügyvezető, Eged Renátó a hétfői, témában tartott sajtótájékoztatón elmondta a Homok utcai telepen, november 15-től kezdődik a társaságnál a "téli időszámítás", s ez március 15-ig tart.

– Az eszközöket és a humán erőforrást is felkészítettük. Ezek mellett megkaptuk a frissített utcasorrendet is, tehát ez azt jelenti, van egy prioritási rangsor, mely szerint kezdjük el a takarítást. Az elsődleges a mentő, tűzoltó, tömegközlekedés útvonala. Másodlagos a fő forgalmú csomópontok, a harmadik pedig összes többi közterület a városban – részletezte.

A járművek készen állnak a télre

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Hozzátette, az első kategóriába tartozó területeket rögtön el kell kezdeni tisztítani az észlelés után, a másodikat két órán belül, a harmadikat pedig miután mindennel végeztek a munkatársai.

Azt is elmondta, hogy jó kapcsolatot ápolnak a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel, az előrejelző rendszerüket használják, s akkor is kapnak értesítést, ha a társaság gépei vonulnak.

A gépparkról is említést tett. Tavaly összesen 21 gép állt a városgondozás rendelkezésére, most ez a szám eggyel nőtt. Ebben a négy hónapban 18 ember végez ügyeleti munkát, de mint kiemelte, ez a szám bővíthető, hiszen a Heves Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottjai is készek segíteni.

– A síkosságmentesítést gépi és kézi eszközökkel végezzük, már kihelyeztük a sószóró ládákat is, melyek feltöltése folyamatos. Összesen 120 tonna só áll rendelkezésre, mely szintén bővíthető. Ezen túl végzünk síkosságmentesítést még az érzékenyebb területeken – például a Dobó téren – kalcium-kloriddal is – tette hozzá az ügyvezető. Hóügyeleti telefonszámot is igénybe lehet venni, ide várják a lakossági észrevételeket.

Magyar Attila közbiztonsági referens

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Ferenczy Tamás főkertész az ügyelet vezetője. Magyar Attila közbiztonsági referens pedig az önkormányzat részéről vesz részt a munkában. Utóbbi felhívta a figyelmet arra, hogy minden segítséget megadnak a cégnek, ám a lakosság is figyelnie kell.

– Kérünk mindenkit arra, hogy saját területeikről gondoskodjanak, s legyenek türelemmel a munkatársakhoz, a főbb útvonalak mellett minden más is sorra kerül, ám ez időbe telhet – húzta alá Magyar Attila.