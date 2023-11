Több éve hagyomány, hogy a Naplemente Nyugdíjas Klub megrendezi az Erzsébet és Katalin bált, aminek részeként köszöntik az érintett névnapos tagokat. A rendezvényen házi süteményekkel és sós ropogtatni valókkal is készültek a résztvevők. Az ünnepségen a városvezetés is képviseltette magát, jelen voltak Szinyei András és Lestyán Balázs alpolgármesterek is.

A Naplemente Nyugdíjas Klub 36 éve működik, és fennállásának kezdete óta minden évben megrendezik ezt az eseményt.

– Tagjaink nagyon kedvelik azokat a rendezvényeinket, amelyeken zenét hallgatni és énekelni is lehet. Mindig jó hangulatban telnek a báljaink, hiszen a nyugdíjasaink nagyon szeretnek mulatni és táncolni – nyilatkozta az önkormányzati portálnak Schlőgl Lászlóné, a Naplemente elnökhelyettese.

A nyugdíjas klub idén is sok kiránduláson és közösségépítő rendezvényen vett részt, a következő hetek pedig a karácsonyi készülődés jegyében telnek majd.