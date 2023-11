… És ha már technika, nem feledkezhetünk meg – de még mennyire nem! – a szendvicsautomatáról, ami évtizedeken át az épület fő attrakciója volt. Leírása mai szemmel nem bonyolult, az idő tájt viszont a szemfényvesztés a fővárosi pályaudvarokéval vetekedett: bedobtad a bélást, az oszlopon lévő tálca pedig feléd fordulva kínálta fel a portékát, többnyire száraz zsemlét vékonyka turistaszalámival. PUSH, benyomtad a fémajtót, kivetted a cuccot, amit aztán a szintén az automatából kinyert kakaóval – és mert a technika ördöge itt is jelen volt, kakaópor híján olykor forró vízzel – öblíthettél le, ha volt hozzá gusztusod.

Szép volt, jó volt. Jó volt az is, amikor – hogy valami személyeset is vigyek a dologba – az egyik akkori csajomat épp ennél az automatánál ismertem meg. Még a dátumra is emlékszem, 79 szeptembere volt, kellemes őszeleji kora délután, amikor érdemes volt arrafelé bóklászni, hiszen a közgés lányok a suli után úgy özönlöttek a gyaloghíd felől, hogy a sor végét sem lehetett látni. Az automata a randik eltéveszthetetlen bázisa volt a térerőnek még a fantáziákban sem létező világában.

Lépjünk tovább, még mindig ugrálva az időben! Most két mozdonyról szeretnék szólni. Az állomás egyik végén kiszidolozott díszgőzös állt igazi szimbólumként, képeslapokra való – a képeslapkészítők éltek is a lehetőséggel –, aminek láttán nemcsak a gyerek-, de a felnőttszájak is tátva maradtak. A másik végén, a forgalmi iroda közelében pedig kevésbé csilivili, ám annál hasznosabb mozdony teljesített szolgálatot: ezzel fűtötték az egész épületet, legnagyobb megelégedésünkre. A várótermekben ugyanis telente mindig meleg volt, ami jól jött nekünk is, akik egy-egy éjszakai buli után a jellegzetes padokon hevertük ki megpróbáltatásainkat – ha csak a rendőr másképpen nem döntött.

Most, hogy az évtizedek összenyomódnak az emlékekben, jobban teszem, ha meg sem próbálok minden mozzanatot konkrét dátumokhoz kötni, de igyekszem még pár dolgot kihalászni a nosztalgiasalátából. Ilyen például a a babaváró, amit apró gyerkőcként is utáltam, az emeleti diákváró, ahová a későbbiekben persze szintén a csajozás hajtott fel bennünket, vagy közvetlenül mellette a könyvtár, ahol majdnem annyi időt töltöttünk el jópofizva és zenét hallgatva, mint a restiben. Abban a restiben, aminek a talponállója számtalan szilánkosra törött élményt őriz, köztük számos egykor volt barátunk – Kese, Szemes, Csákány, Alex és a többiek – alakját, akik sokkal jobb sorsot érdemeltek volna annál, mint hogy most könnybe lábadó szemmel emlékezzem rájuk… És az étteremről is beszélhetnék, ahol a pincérek, Pici és Laci, kávés pohárban hozták ki a pálinkát reggel 9 óra előtt, így játszva ki a szocialista ember tudatát egyenesben tartani hivatott részleges tilalmat.