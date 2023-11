Hatvanban a város fájának díszítése mellett elkezdték a faházak dekorálását is, ahol egyebek mellett lángossal, kürtős kaláccsal, valamint forró itallal várják majd az adventi vásárba látogatókat. A főtéren idén is lesz fényalagút, valamint élő állatos betlehemi jászol is. A Kossuth tér igazi pompájában szombaton tündököl majd, amikor a karácsonyfa égőit is beüzemelik, emellett a város ünnepi fényeit is ezen a délutánon kapcsolják majd fel, ekkor kezdődik ugyanis az adventi vásár, valamint a téli rendezvénysorozat is. A karácsonyfa vízkeresztig díszíti majd a főteret.

Az adventi vásár december 2-án nyílik meg, december 6-án pedig a Mikulással is találkozhatnak a gyerekek. Az első adventi hétvégén, most szombaton 17 órától Peter Srámek ad koncertet, vasárnap pedig 17 óra 30 perckor Tatai István református lelkipásztor meggyújtja a város adventi koszorúján az első gyertyát.

Lőrinciben is helyi felajánlásból díszíti a karácsonyfa a főteret

Forrás: Beküldött fotó

A fentiek emiatt forgalomváltozásra kell számítani a környéken. Ez a volt Starhemberg utcát érinti a városháza előtt. Az eredeti forgalmi rendet január 3-án állítják vissza.

Lőrinciben, a Szabadság téren is a helyére került a város karácsonyfája. Egy igen formás fenyőt ajánlottak fel az ide ünnep központi díszeként a Csokonai utca egyik előkertjéből. A főtéren a Betlehemmel és az adventi koszorúval együtt kezdődött meg a központi ünnepi tér berendezése, többek között a helyi nyugdíjas klub közreműködésével. December másodikán, szombaton este háromnegyed 6-kor az első gyertyagyújtással elkezdődik az adventi programsorozat is. Az önkormányzat köszönetét fejezte ki a fenyőfát felajánló Jámbor Istvánnak.