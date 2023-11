Tuza Gábor polgármester figyelemmel kísérte a munkálatokat, s nem hagyta szó nélkül a kitartó szakemberek heroikus küzdelmét. Közösségi oldalán köszönetet is mondott nekik. Azt írta, az a minimum, hogy megköszönje a négy vízügyes szakembernek, Győrfi Zsoltnak, Bódi Imrének, Vitai Józsefnek és Bartus Árpádnak, a szombati, illetve a vasárnapba átnyúló munkáját. Jókora csőtörés keletkezett szombaton a siroki lakótelepen. Egész délután, majd éjszaka, vasárnap éjjel egy óráig, vízben, sárban, mínusz fokokban dolgoztak, hogy az utolsó három háztömbben is legyen ivóvíz! - Hála és köszönet nekik, remélem nem fáztak meg, mert továbbra is szükség van rájuk! - írta.