Olvasónk küldte a fotót, melyen az látszik, hogy Egerben a 25-ös főút mentén, a Dr. Nagy János és a Rózsa Károly utcák között. Elmondása szerint hetek óta fekszik a járda mellett a törött televízió, vélhetően valaki oda dobta ki a feleslegessé vált eszközt.

Ahol egy tévé elfér, ott másnak is lesz hely

Forrás: Beküldött fotó

Mint mondta kicsit odébb korábban egy porszívó is volt, de az meglepő módon egy nap alatt el is tűnt minden tartozékával együtt. Sajnos a tévé körül viszont elkezdett szaporodni a kommunális hulladék is.