Összesen 142 CT és 103 MR van most hazánkban, a területi eloszlásuk azonban meglehetősen egyenlőtlen: a gépek fele-harmada Budapesten található. Csongrád megyében 8 CT van, Tolnában viszont csak 1. Az MR-készülékek terén Komárom-Esztergom megye az utolsó 1 darabbal, Nógrádban pedig mindkettőből 2-2 van - írta az átlátszó.hu a radiologia.hu adatai nyomán.

Heves vármegyében mindkét fajta készülékből három-három darab működik és mindegyik részt vesz a közfinanszírozott ellátásban is. Budapesten kívül Heves vármegye az egyetlen, ahol egy készülékre kevesebb mint százezer (közel 96 ezer) ellátandó lakos jut mind a CT-k, mind az MR-ek esetében. Az egy készülékre jutó lakosok tekintetében Heves vármegye a második a főváros mögött, míg a CT-knél csak tizenharmadik. Vannak olyan megyék, ahol harmad-negyedannyi ember jut egy gépre, mint nálunk.

A radiologia.hu adatai szerint országosan a CT-k 86 százalékán végeznek közfinanszírozott vizsgálatokat is, az MR-készülékek esetében ez az arány azonban csak 55 százalék. A lakosságszámmal összevetve az látszik, hogy mind a 19 megyében legalább 95 ezer ember jut egy közfinanszírozott MR-készülékre, és minimum 42 ezer fő egy TB-támogatott CT-re. Heves ez alapján az MR-ekre jutó lakosokban átlagosnak mondható, a CT-ken viszont duplaannyi ember osztozik, mint az országos átlag.

Több készülék található a nagyobb lélekszámú vármegyék kórházaiban és magán egészségügyi ellátóinál, s kevesebb a kis megyékben, mint Hevesben. Pest megyében is viszonylag kevés a képalkotó gép, de az ott élők nagyobb eséllyel utaznak be vizsgálatra a fővárosba. Az elemzés kitér arra is, hogy hazánkban a többi uniós országhoz képest kevés a képalkotó diagnosztikai eszköz. Az uniós átlaghoz képest fele-, illetve harmadannyi CT és MR készülék van Magyarországon.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)