Számos menetrendi változás lép életbe a MÁV-START járatain december 10-től, ezek közül több a heves vármegyei vonalakat is érinti. Az új menetrend egy részéről második alkalommal tartottak online társadalmi egyeztetést, és figyelembe vették a lakossági véleményeket, egyebek között a Budapest–Hatvan vonalon is. Ezen a Budapest-Keletiből 23:55-kor induló személyvonat Hévízgyörk és Galgahévíz megállóhelyeken is megáll.

A MÁV közleménye szerint a fontosabb változások közé tartozik, hogy a Hatvan–Salgótarján–Somoskőújfalu, valamint a reggeli óráktól a Vámosgyörk–Újszász–Szolnok vonalon mindkét irányban 4-4 perccel később közlekednek a vonatok hatvani InterCity csatlakozások, valamint a vámosgyörki átszállási lehetőségek javítása érdekében.

A Budapest–Hatvan–Miskolc vonalon az indulási és érkezési időket hozzáigazítja a vasúttársaság a meglévő sebességkorlátozások okozta többlet menetidőkhöz, ezáltal megbízhatóbbá válik a vonatközlekedés és kiszámíthatóbbak lesznek a csatlakozások. Ennek következtében az InterCity-k Miskolcról 3 perccel később indulnak Budapest felé, a menetidejük 9 perccel nő, az elővárosi szakaszon pedig változik a G80-as vonatok és az InterCity-k, valamint az Agria és a Mátra InterRégiók indulási ideje. Néhány perccel hosszabb menetidővel is közlekednek a vonatok. További módosulás még, hogy a Miskolc–Tiszai –Füzesabony irányban közlekedő személyvonatok 12 perccel korábban, óra 21-kor indulnak Miskolcról.

A 80a számú Budapest-Hatvan vonalon az Isaszegről induló G80-as vonatok teljes viszonylatukban 5 perccel később közlekednek. A Keleti pályaudvar felé közlekedő InterCity vonatok 10 perccel később közlekednek, Hatvanból óra 55 perckor indulnak, a Keletibe a következő óra 47-kor érkeznek. A Budapest felé közlekedő Agria és Mátra InterRégió vonatok Hatvanból 5 perccel később indulnak és 5 perccel később érkeznek a Keletibe.

A 77-es számú Hatvan―Aszód―Galgamácsa―Vácrátót―Vác vonalat érintő módosítás, hogy a Vácról Aszódra közlekedő személyvonatok – a váci átszállások javítása érdekében – Vácról 14 perccel később, páratlan óra 43 perckor indulnak, Aszódra páros óra 20-kor érkeznek. Aszódon az Eger, illetve a Budapest felé közlekedő Agria InterRégiókhoz csatlakoznak.

A 81-es Hatvan―Somoskőújfalu vonalon a hatvani InterCity csatlakozások javítása érdekében a vonatok mindkét irányban 4-4 perccel később közlekednek – a hajnali első vonatpár kivételével. A 82-es számú Hatvan―Szolnok vonalon a hajnali, kora reggeli személyvonatok, valamint a Hatvanból 22:20-kor induló, Szolnokig közlekedő személyvonat kivételével valamennyi vonat menetrendje változik: A vonatok ezentúl Hatvanból óra 1 perckor indulnak, Szolnokra a következő óra 26-ra érkeznek, visszafelé pedig Szolnokról óra 21 perckor indulnak, Hatvanba a következő óra 46-ra érkeznek. A Hatvanból 13:01-kor és 15:01-kor, valamint a Szolnokról 17:21-kor induló személyvonatok nem állnak meg Meggyespele és Portelek megállóhelyen.

A 85-ös vonalon, Vámosgyörk és Gyöngyös közt a Mátra InterRégió vonatok Gyöngyösről 5 perccel később, óra 3 perc helyett óra 8-kor indulnak, a Keleti pályaudvarra óra 35-kor érkeznek. Módosulás ezen kívül, hogy a Gyöngyösről 19:08-kor induló Mátra InterRégió feltételesen, Kitérőgyár megállóhelyen is megáll, amennyiben van le- vagy felszálló utas.

A 108-as számú Debrecen―Füzesabony vonalon a hivatásforgalmi, azaz a munkába járási igényeket kiszolgálva három járat megáll Macs Ipari Park megállóhelyen is. Ezek a a Tiszafüredről 3:35-kor induló, Tiszafürdeig közlekedő személyvonat, a Debrecenből 4:42-kor induló, Egerig közlekedő InterRégió vonat, valamint a Debrecenből 22:48-kor induló, Tiszafüredig közlekedő személyvonat.

A 102 -es vonalon, Kál-Kápolna és Kisújszállás között a Kisköre és Kisújszállás szakaszon 4-5 perccel nő a menetidő, a vonal két végállomásán ugyanis csak úgy biztosíthatóak a kedvező, rövid idejű csatlakozások, ha naponta négy esetben a Kisújszállásról Kál-Kápolnára közlekedő személyvonatok 54 percet tartózkodnak Kisköre állomáson, egyes vonatok pedig 1-2 órával később közlekednek. A vonalon összességében háromórás vonatkövetés alakul ki.

Újabb feltételes megállók is lesznek Heves vármegyében, összesen további egy tucat vasútvonalon vezetnek be feltételes megállási rendet, amelynek lényege, hogy a megállóhelyeken a vonatok csak akkor állnak meg, ha van le- vagy felszálló utas. Amennyiben a járművön nincs leszállásjelző, a vonat minden esetben megáll a feltételes megállóhelyeken is.

Feltételes megállók lesznek a 80-as vonalon Karácsondon, a Keleti pályaudvarról 5 órakor és 20 órakor Egerbe induló Agria InterRégió vonatok, a Keletiből 22:55-kor Füzesabonyba induló személyvonat, a Füzesabonyból 3:21-kor a Keletibe induló személyvonat, valamint az Egerből 5:02-kor és 6:02-kor a Budapestre induló Agria InterRégió esetében. Lesz feltételes megálló a 81-es Hatvan―Somoskőújfalu vonalon, illetve a 87a-n Füzesabony és Eger között. Andornaktályán az Egerből 5:02-kor Keletibe induló 5509-es számú és a Keletiből 19 órakor Egerbe induló 548-as számú Agria InterRégió esetében kell jelezni, aki leszállna a községben.

Újdonság, hogy a Kassára közlekedő vonatokban ezentúl 6 kerékpár elhelyezésére alkalmas kocsi is közlekedik, így Kelet-Szlovákia hegyibringás terepei, vagy a történelmi nevezetességeket fölfűző túrautak könnyen elérhetőek.

