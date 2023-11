Robbanócukros, aranygaluskás is kapható, de még mindig a zselés szaloncukor a legkeresettebb, derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) portálunknak eljuttatott sajtóközleményéből.

A szaloncukor az adventi időszak hagyományosan népszerű terméke. A NAK körképe szerint egy-egy háztartás évente egy kilónyi szaloncukrot vásárol, s a legkedveltebb a zselés, a marcipános, a kókuszos, a karamellás és a csokoládékrémes.

– A Magyar Édességgyártók Szövetségének tájékoztatása szerint Magyarországon évente közel 3500 tonna szaloncukrot vásárolnak a fogyasztók. A szaloncukor-értékesítés – a koronavírussal erősen sújtott 2020-as év kivételével – évről évre növekvő tendenciát mutat, az egyik legnépszerűbb szezonális terméknek számít a karácsonyi időszakban. A prémium édességek az elmúlt tíz évben különösen kedveltekké váltak, ez a fajta édesség egyben ajándék is lehet. Ugyanakkor ezen drágább termékek iránt – az infláció miatt – most valamelyest csökkenni látszik a kereslet. Mindamellett továbbra is keresettek a cukormentes, vegán és egyéb alternatív édességek – részletezte a NAK.

A szaloncukrok ízesítése igen változatos. Harmadik alkalommal rendezik meg a civil kezdeményezésű „Az Év Szaloncukra” versenyt, melynek eredményhirdetése november 30-án lesz. A gyártók minden évben száznál több ízt neveznek be, egyebek közt olyan különlegeseket is, mint aranygaluskás, robbanócukros, vörösboros aszalt szilvás marcipános. A termékek között már évekkel ezelőtt megjelentek a hozzáadott cukrot nem tartalmazó szaloncukrok is, amikkel a gyártók a fogyasztói igények változását követik, tették hozzá.

A NAK szavaiból kiderült, a szaloncukor gyártásához szükséges alapanyagokat jellemzően a világpiacról szerzik be a vállalkozások, annak ellenére, hogy több hazai gyártó kínálatában is szerepelnek egyes előállításhoz szükséges alapanyagok, mint például a marcipán és a cukor. A hazai alapanyaggyártók mennyiség és ár tekintetében azonban nem tudják teljesíteni a multinacionális gyártók igényeit, így a hazai alapanyag-beszállítás alapvetően a gyümölcsökre és a feldolgozott termékekre korlátozódik. Komoly kihívás a jelenlegi időszak az édességkészítők- és gyártók számára, ugyanis egyetlen év alatt két nagyon fontos alapanyag, a cukor és a kakaó ára is több mint másfélszeresére nőtt. Ez begyűrűzik a szaloncukrok árába is.

Körbenéztünk, szűkebb hazánkban milyen a kínálat, mennyiért szerezhetjük be az egyik legnépszerűbb karácsonyi édességet.

A kisebb üzletekben, így például Verpeléten háromezer forint a kilója az olcsóbbaknak, de ha egy kicsit "márkásabb" termékekből választunk, akkor hatezer forint is lehet.

A nagyobb üzletláncoknál Egerben 1500-ért is van kilónként, s összességében elmondható, határ a csillagos ég. A különlegesebb ízűek, például a pisztáciás cukrok között találtunk olyat, aminek húszezer forintért mérik kilóját. Pálinkás, pezsgőkrémes, Erős Pistás ízűeket is lehet venni vármegyénkben, átlagosan 15 ezerért kilónként.

Egri olvasónk, Iváncsikné Bíró Orsolya Anna elmesélte portálunknak, az ő családjukban milyen szerepe van a szaloncukornak.

– Minden évben veszünk, általában a mogyorósat és a karamell krémeset választjuk, de szeretjük a gyümölcsösök közül az epreset és a meggyeset is. Mivel gyerekkorunkban mindig volt a karácsonyfán szaloncukor, így a férjemmel tovább éltetjük ezt a hagyományt. Szeretnénk, hogy a mi gyerekeinknek is legyenek olyan emlékei, hogy "amikor senki nem látja" akkor elcsentek egy-egy szaloncukrot a fáról, hiszen az mégiscsak szórakoztatóbb módja a megszerzésnek, mint egyszerűen elvenni az asztalra kitett tálból – jegyezte meg.