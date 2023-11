Pénteken délután Budapesten, az Eiffel Műhelyházban 350 meghívott vendég előtt tartották a Virágos Magyarország Környezetszépítő verseny 30. jubileumi díjátadó ünnepségét.

A verseny idén is sikeresen mozgósította a hazai és határon túli magyarlakta települések közösségeit a kisebb falvaktól kezdve, a nagyvárosokon át, a budapesti kerületekig. Többek között ennek is köszönhető, hogy a harminc éves múltra visszatekintő Virágos Magyarország történetében ez évben rekordszámú nevezés érkezett, közel 400 település 549 pályázatot nyújtott be a szervező bizottsághoz – tudatta portálunkkal Ferenczy Tamás, a Virágos Magyarország régióvezetője.

Idén a Virágos Magyarország Környezetszépítő verseny 30. jubileumi évfordulóján a rendkívül erős mezőnyben kiválóan szerepeltek megyénk városai. Eger immár a 36. díját érdemelte ki a környezetszépítésben végzett munkáért: Országos Arany Rózsa díjat kapott. A Virágos városi séták díjat Hatvan, az Arany virág díjat Gyöngyös érdemelt ki. A szervezők minden nevező település részére – emlékezve a jubileumi évre – egy díszfát adományoztak emléktáblával.

A Virágos Magyarország fődíját a Város 30 ezer fő felett kategóriában Győr, a 30 lakos alatti kategóriában Tolna kapta. A falvak közül a több mint ezer lakót számláló települések közül Varsány, az ezer alatti kategóriában Alsómocsolád nyert.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)