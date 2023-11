– Kelemen Csaba színművész halálát követően felesége, Kelemen Csabáné Lengyel Edina szervezte 2023-ban is az Agria Játékok Kft. rendezvényeit, így az újévi koncertet is. Kelemen Csaba színművész hagyatéki eljárása még nem fejeződött be, így az Agria Játékok Kft. tevékenységének felügyeletét egy ügygondnok látja el, aki Kelemen Csabáné Lengyel Edinát kérte meg a fellépések lebonyolítására. Kelemen Csaba lánya Kelemen Dóra így semmilyen nyilatkozat megtételére nem jogosult az Agria Játékok Kft. működésével kapcsolatban, mivel nem is vesz részt annak a tevékenységében – közölte Kelemen Csabáné Lengyen Edina ügyvédje portálunkkal. Hozzátették, Kelemen Dóra, illetve az Egri Szimfonikus Zenekar Facebook oldalán megjelent, valóságot nélkülöző bejegyzések csak hangulatkeltésre irányulnak és nem az egriek érdekeit szolgálják.