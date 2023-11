Bár az időjárás még javában az ősz jegyeit hordozza, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. november 10-én téli üzemmódra áll át. Péntektől 12 órás váltott műszakokban, 0-24 órában rendelkezésre áll, és ha az időjárás is úgy dönt, síkosságmentesít és hóeltakarít a kezelésébe tartozó 31 ezer kilométernyi közúthálózaton. A Magyar Közút 80 mérnökségén, 19 megyei és központi irányításán keresztül több mint 2600 munkatárs dolgozik idén a téli üzemben. Ehhez 709 hóekével felszerelt teherautó, 175 rakodógép és 124 hómaró is társul majd. Rendkívüli időjárási helyzetekben pedig országosan 651 úgynevezett lehívható munkagépet is bevethet majd a közútkezelő.