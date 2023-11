Az adományozóktól főleg játékokat várnak, de bármilyen ajándékot elfogadnak, ami boldoggá teheti a rászoruló családokat – nyilatkozta Rozmaring Péter, a Kóter Gym tulajdonosa. Hozzátette, a felajánlásokat az edzőteremben gyűjtik december másodikáig, s a kezdeményezést közös programmal zárják majd.

– Minden évben szervezünk jótékonysági rendezvényt edzőtermünkben. Idén ismét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat hatvani kirendeltségének szeretnénk segíteni, és a rászoruló gyerekeknek gyűjteni egy kis játékot. Az edzőterembe járók nagyon segítőkészek, ennek is köszönhető, hogy minden ilyen akciónk sikeres. A zárórendezvényünkön ezúttal is jelen lesz két testépítő: Lantos Johnny és Szabó László érkezik majd Hatvanba, akik edzést tartanak, illetve interaktív beszélgetésen vesznek részt december másodikán 13 órakor. Addig várjuk a felajánlásokat is – részletezte.

Rozmaring Péter elmondta, hogy az adománygyűjtési akcióhoz az edzőteremben tevékenykedő NoComment hip-hop tánciskola, valamint Silkó Rebeka társastánc csoportja is csatlakozott. Az összegyűjtött ajándékokat december 14-én adják át.