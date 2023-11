Az idei Közösségi Költségvetésben a hatvaniak megszavazták a vadaspark fejlesztését is. Erre most hétmillió forintot fordított az önkormányzat: a fürjeknek új kifutó készült, de megújult a vadászgörények és a nyulak területe is. A régi nyúl simogatót korszerűsítették, a baromfik számára pedig egy fémből készült kifutót is telepítettek, amely az esetleges rókatámadások ellen is biztonságot nyújt. Mindezeken túl egy negyven négyzetméteres pavilont is felépítettek, hogy fedett helyszínt biztosítsanak a családi rendezvények résztvevői számára.

Tímár Dávid, a vadaspark vezetője közölte: az említettek mellett a fácánvoliert ponthegesztett hálóval látták el, s a tetőszerkezetét is kicserélték. A kecsék számára új karámrendszer létesült ajtókkal, továbbá a magyar tarka szarvasmarha területét is fejlesztették, itt is új karámrendszert alakítottak ki, amely akácoszlopokból készült. A baromfiudvarban az ólakra új zárható ajtókat szereltek, valamint a vadászgörények helyét is felújították és bővítették.