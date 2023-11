Két hete tűnt fel két kecske Egerben az M25 körforgalomnál, s bár az egyiküknek nyoma veszett, másikuk kitartott, és továbbra is többször felbukkant a környéken, sőt, szinte már saját territóriumának tekintette a körforgót, számolt be a történetről a gyöngyöshalászi Papamaci Árvái Alapítvány a Facebook-odalán. A képek alapján a kecske lehet, hogy igazából juh, mindenesetre a beszámolóból kiderült, egyre veszélyesebb volt már a szituáció, úgy az állatra, mint a közlekedőkre, s mivel a gyöngyöshalászi alapítványtól is segítséget kértek, a tulajdonos kiment a helyszínre. Biztosítás mellett a kecske fúvócsővel altatólövedéket kapott a hátsójába, majd miután még néhányszor kerge módon körberohanta a területet – a feltartóztatott autósok nem túl nagy örömére – egy időre elaludt. Az állatot elszállították egy tanyára, ahol lovak és tehenek között élheti boldog életét.

A körforgalmi kecske a Mázli nevet kapta, hiszen karcolás nélkül átvészelt két hetet egy forgalmas útszakaszon.