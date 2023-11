Az Árva-köznél a Tűzoltó tér irányába ugyan van feljáró a Patak-hídhoz, ez viszont olyan meredek, hogy csak a segítőkész gyalogosok segítségével lehet ide fel, vagy lejutni. Ugyanez a helyzet a Tárkányi Béla utca elején, a közelben lévő zebránál.

A patakparton kialakított kerékpárúton szép időben jól lehet haladni, de az egyre gyakoribb esőzések, felhőszakadások után a sáros, iszapos hordalék szintén akadályt jelent.

Sajnos, a Széchenyi úti nagy postára sem lehet bejutni kerekesszékkel, mert a mai napig nincs kialakítva rámpa.

Jó példák is akadnak. A megyei kórházba, a rendelőintézetbe, a reumakórházba könnyen be lehet jutni, mivel szélesek az ajtók, lift is segíti a mozgásukban korlátozottakat. Olvasónk arra is felhívta a figyelmet, hogy az elkerülő út tervezésénél hasznos lenne ellenőrizni azt is, hogy a járda és gyalogátkelők mennyire vannak szintbe hozva. Végül utalt arra, hogy jó lenne a jövőben elkerülni azt a minősíthetetlen helyzetet, hogy a Kisasszony temetőhöz lassan ötven éve annak, hogy a lépcsőrendszer miatt lehetetlen használni a kijelölt gyalogos átkelőt.

Balogh Szabolcs, aki szintén kerekesszékkel közlekedik naponta városban, azt is hozzátette, hogy a Mátyás király úton és a vasút környékén is sok helyen jóval magasabb a járda az úttesttől, s hasonló a helyzet a Sas út középső szakaszánál is. Sajnos az Egészségház utcában és a Forrás Szabadidő Központ környékén is több helyen magasabb a járda.

Olvasóink tapasztalatait abban a reményben adjuk közre, hogy a közlekedés fejlesztéséért felelős szakemberekhez is eljutnak gondolataik.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock)