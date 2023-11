Buszos kalandjaink során megtapasztaltuk, és többször fültanúi voltunk annak is, amikor arról beszélnek, hogy a Feldebrőről reggel 8-kor induló busz rendszeresen késik, sőt, egyesek szerint az a ritkább, hogy pontosan érkezik a jármű. Gyakran tíz, de nem ritkán 20 percet is várnak a buszra. Ezzel kapcsolatban is érdeklődtünk a Volánnál, hogy mi okozhatja a késéseket, s ha a 8 órási indulás nem tartható, akkor az utasok érdekében nem lenne-e célravezetőbb módosítani a menetrenden, hogy ne kelljen feleslegesen annyit várakozniuk.

A Volánbusz Zrt. a következőket válaszolta portálunk kérdéseire.

– Üzletszabályzatunk III. fejezetének 5.7 pontja szerint járatainkra történő felszálláskor „a különböző jogosultsághoz kötött utazási igazolványokat a jogosultságot igazoló okmánnyal együtt – beleértve a személyazonosság igazolására szolgáló okmányt is – a jegykezelőnek fel kell mutatni vagy át kell adni. Ez az ország- és vármegyebérletek kezelésére is érvényes. A vármegye- illetve országbérlet személyre szól, megvásárlásakor minden esetben az utas személyazonosító okmányának számát, diákok esetében pedig a diákigazolvány számát (vagy a diákigazolványon szereplő oktatási azonosító számot) kell megadni. Az autóbuszra való felszálláskor be kell olvastatni a bérleten látható kódot a validátoron, majd a bérletet és az azon szereplő igazolványt is fel kell mutatni az autóbuszvezetőnek, aki ezzel tudja ellenőrizni az illető utazási jogosultságát. Ellenőrzéskor a bérletet és az igazolványt úgyszintén meg kell mutatni. Fénykép alapján a személyazonosság nem állapítható meg egyértelműen – közölték. Hozzátették, az adott bérlet használatára jogosító, illetve esetleges kedvezményre való jogosultságot bizonyító dokumentumot felszólítás nélkül szükséges bemutatni a bérlet mellé.

A tanítási napokon 8 órakor Feldebrőről Egerbe közlekedő járat menetrendszerűségét kérdéseink alapján felülvizsgálták.

– A járat 2023.09.01-től a szolgáltatást megrendelő elrendelésére Tarnabod településről indul 7:25-kor, majd Kápolna–Feldebrő–Verpelét útirányon közlekedik Eger felé. Megállapítottuk, hogy a kiinduló állomás környékén fennálló forgalmi okok miatt – úgy mint a jelentős utas- és járműforgalom, valamint a térségben leromlott útállapotok – esetenként nagyobb késéssel közlekedik. A probléma kezelése érdekében a soron következő menetrend-módosítás alkalmával a menetrend szükséges módosítását, a járat menetrendjének valós forgalmi viszonyokhoz igazítását felterjesztjük a szolgálatatást megrendelő Építési és Közlekedési Minisztérium felé, jóváhagyás esetén pedig a kijelölt időponttól kezdve bevezetjük. Erre várhatóan 2024 első negyedévében kerülhet sor – részletezték.

Megjegyezték továbbá, hogy a szolgáltatásaik színvonalának emelése érdekében továbbra is arra kérik utasaikat, hogy észrevételeik kivizsgálása és megnyugtató lezárása érdekében panaszaikkal minden esetben a lehető legrövidebb időn belül forduljanak társaságukhoz az [email protected] e-mail-címen, vagy személyesen autóbusz-állomásainkon.