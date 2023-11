A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adta át a hajókat kedden a Tisza-tó Mentőscsoportnak és a Jász Búvár Egyesületnek, számoltak be róla az ilovetiszato.hu oldalon.

Az országban 12 hajót osztottak szét, s további, mentést segítő eszközökkel is gazdagodtak a Tisza-tónál.

– Ezzel egy nagyszabású projekt zárult le, amely során többféle eszközöket is kapott a két önkéntes mentőcsoport, amellyel az árvízi mentést és a földi erdőtűzoltást is el tudják végezni. Például quadot, búvárfelszerelést, komplett védőfelszerelés-szetteket, valamint tűzoltó szakfelszereléseket, árvíz- és lakosságvédelmi gépjárművet is kaptak – részletezte az I love Tisza-tó oldal.

A hajók 50 ember befogadására alkalmasak, valamint járművet és még állatok is fel lehet rájuk tenni. A katasztrófavédelem mindkét hajót felszerelte szonárral, ami a keresésben tud sokat segíteni.

Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere az átadáson elmondta, a Tisza-tóra és a Tiszafüredre érkező turisták visszajelzéseikben elmondják, biztonságban érzik magukat itt, ami a hivatásos és az önkéntes mentőszervezetek munkájának köszönhető, derül ki a beszámolóból.