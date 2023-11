Mint ahogy arról már beszámoltunk, közel 200 ezer daru pihent a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság területén. Facebook posztjaiknál többen nem értették, mégis hogyan számolták meg a madarakat, hiszen nem csak ezres nagyságrendben saccolt adatot tettek közzé, hanem egy pontosnak tűnő számot. Az igazgatóság Facebookon válaszolta meg a kérdést: “A Természetvédelmi Őrszolgálat munkatársai a szezonban folyamatosan figyelemmel kísérik azokat a tradicionális helyeket, ahol a darvak rendszeresen éjszakáznak. Ezek rendszerint sekély vizű élőhelyek, melyek lehetnek lecsapolás alatt álló halastómedrek, szikes mocsarak vagy éppen ökológiai vízpótlás miatt elárasztott pusztarészek: egykori erek, medrek. A darvak napi ritmusa során az éjszakázó helyre berepülő darvakat, vagy a hajnalban a vízen tartózkodó, vagy a napkelte körül kirepülő madarakat számolják meg a munkatársaink.”

Mint írták, valójában ez becslést jelent: „A gyakorlatban a kollégáink megszámolnak egy egységnyi mennyiségű madarat, például 10 egyedet, majd ezen mennyiség térbeli elhelyezkedését rávetítik a csapat további részeire. Így ezzel a módszerrel a többszázas vagy ezres nagyságrendű csapatok is gyorsan megszámlálhatóak. Mivel ezt a munkát ugyanazon munkatársaink már évtizedek óta ugyanazokon a helyeken, ugyanazon eszközökkel, ugyanazon metódus alapján végzik, így kijelenthetjük: a módszerben foglalt hibahatár is ugyanakkora. A gyakorlat alapján megállapítható, hogy ez a módszer körülbelül 10 százalékos hibával terhelt, amely a hasonló biomonitoring módszerek sorban kiválónak számít. Olykor a modern kor technikáját is segítségül hívjuk a pontos számoláshoz: drónnal az éjszakázó csapat felé repülünk és a madarak zavarása nélkül, néhány fényképet készítünk a csapatról, majd monitoron végezzük el a számolást. Az idei évben nagy szerencsénk volt az időjárással, de a körülmények nem mindig ennyire kedvezőek, olykor viharos szél, köd és eső is nehezíti a számlálást.” – árulta el a titkát a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság.