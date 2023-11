Amikor a lőrinci városközponttól a selypi kereszteződésig vezető, mintegy három kilométeres hosszúságú kerékpárút 2019-ben elkészült, már látni lehetett, hogy egy tervezői hiba folytán ezek nemcsak hangosak voltak, de veszélyesek is. Többen értetlenkedtek, hogy a műszaki ellenőr mégis átvette a munkát. Pálinkás Péter alpolgármester azóta is folyamatosan javasolta, hogy egyszer s mindenkorra tegyék rendbe ezeket, s most elérkezett az ideje. Érdekesség, hogy az útkereszteződésekben alkalmazott eljárás csak a selypi, azaz a Mikszáth, a Lőcsei, a Pozsonyi és a Táncsics utcákat érintette.

Most az eddigi vasrácsos megoldás helyett fixen betonozott, aszfaltozott átjáró várja az arra közlekedőket mind a négy utcában, s az illetékesek reményei szerint így biztonságosabb és komfortosabb lesz a közlekedés ezeken a helyeken.

A munkálatok mintegy ötmillió forintba kerültek, aminek egyharmadát a kivitelező állta, a többit az önkormányzat költségvetéséből finanszírozták.