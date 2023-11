Kolláth professzor legutóbb szeptemberben járt az Északi-sarkkör környékén a sarki fény nyomában, s podcastunkben nem csak azt mondta el, mit is látunk a színes fotókon, miért pont bíbor, vörös színekben játszott a most fotózott jelenség, de azt is, miért nem lehet megjósolni, mikor lesz ilyen szerencsében legközelebb részünk, hogy ilyen izgalmas, összetett jelenséget itthonról megfigyelhessünk. Podcastunk a cikk végén.