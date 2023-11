Reggel kilenc órakor az iskola udvarán a névadó szobránál koszorúzással kezdődött az ünnepség az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégiumban.

– A mai napon kettős ünnepünk van. Születésnapunk van, mert hetven éves az iskolánk és névnapunk, mert ma van Erzsébet, iskolánk névadójának ünnepe – mondta köszöntőjében Rázsi Botond, a Szilágyi intézményvezetője. – Az én felfogásomban a születésnap egy családi ünnep, melyet az ember a családtagjaival, rokonaival ünnepel, személyesen, meghitten. A névnap viszont a nyilvánosságé. Azt az emberek a munkahelyen, a barátokkal is ünneplik, ahol többen is be tudnak vonódni az ünneplésbe. A nevünk, amellyel rendelkezünk nagyban befolyásolhat minket, a személyiségünket, ugyanis minden névnek megvan a saját jelentése. Az Erzsébetnek, a mi névadónknak jelentése Isten az én esküm, Isten megesküdött, Isten teljesség. Nem gondolom, hogy kizárólag vallási szál húzódik a jelentésben. Az eskü, a teljesség erős szavak, hiszem, hogy a megismerésük által mi magunk is lehetünk a saját fogadalmunk és kiteljesedhetünk – tette hozzá.