Egy különleges riport készült az Élményfaluról, a vállalkozói szabadságról és felelősségről Kücsön Gyulával, az Élményfalu megálmodójával. Mesél arról, hogyan jutott el sok-sok vállalkozói tapasztalaton át a Tisza-tóhoz, hogy megalapítsa az Élményfalut.

Elárulja azt is, hogy véleménye szerint miért fontos a mai gazdasági környezetben a vállalkozói biztonság egy cég menedzselésében. További részletek a hamarosan érkező teljes epizódban láthatóak, addig is az előzetest is érdemes megnézni.