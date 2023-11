Nagy sikerrel zárult a Szeleta Park, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) miskolci látogatóközpontja rajzpályázata, adta hírül a Park a közösségi oldalán. Közlésük szerint a pályázatot Szentiványi Jenő A kőbaltás ember című regényének újrakiadása kapcsán írta ki a szervező BNPI, és több mint 250 pályamű érkezett be a határidőig.

– A két közeli vármegyeszékhelyen – Egeren és Miskolcon – túl, még Budapestről, Debrecenből, Gyöngyösről, Hevesről, Balmazújvárosból, Kazincbarcikáról, Jásdról, Mátészalkáról és sok-sok kisebb településről is érkeztek hozzánk levelek alkotásokkal. A legfiatalabb pályázók 6, a legidősebbek 14 évesek. Nagyon köszönjük ezúttal is azon a lelkes rajztanárok munkáját, akik egy egész osztállyal is indultak a pályázaton. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott a parádi Fáy András Általános Iskola, ahonnan 52 gyönyörű festményt kaptunk – többen díjazottak is lettek. Az egri Lenkey János Általános Iskolából 28 pályázat érkezett, innen két pedagógus is szívügyének érezte a pályamunkák beküldését. A harmadik legtöbb képet, 24-et , az Igrici Tompa Mihály Általános Iskola indította a Szeleta-pályázaton. Fődíjat nyert a 12 éves Béres Dóra a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvodából, vagyis az ő alkotása szerepel majd a regény borítóján. Humor kategóriában különdíjas lett a 11 éves Makaria Hanna, a Nagyrédei Szent Imre Általános Iskola diákja. Különleges technika különdíjat érdemelt a 11 éves Gulyás, az Arnóti Weöres Sándor Általános Iskola diákja. A legfiatalabb alkotóink a miskolci Szent Anna Óvodából jelentkeztek, Márk Anna Sára és Glonczi Lotti mindketten alig 6 évesek – közölte a Szeleta Park a közösségi oldalán.

Sárik Rita, az egri Lenkey János Általános Iskola diákjának pályamunkája

Forrás: Szeleta Park/Facebook

