Persze, nem is nagyon kell tartaniuk a körülményektől, hiszen senkiben nem merül fel, hogy bántsák vagy akár ijesztgessék a nagyfarkú négylábúakat. Mi több, inkább kényeztetik, eleséggel traktálják, magukhoz édesgetik az egyedeket, amelyek néha párosával, csoportokba verődve, netán külön-külön cukiskodnak. Felmásznak az épületek csatornáira, a kiszögelésekre, de a kórtermek teraszainak a peremére is egy-egy finom ropogtatni való reményében; olykor szinte produkálják magukat, ha pedig valakiben teljesen megbíznak, felkapaszkodnak annak ruhájára is, ahogy arról az egyik biztonsági őr tudna mesélni. Könnyű neki, hiszen naponta találkoznak...